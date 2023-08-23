Arkas Aegean Link Regatta Başladı

Çeşme’nin geleneksel ve uluslararası yarışı Arkas Aegean Link Regatta yedinci yılında da yatların rüzgarla dansına tanıklık etmeye hazırlanıyor. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve Çeşme Marina’nın, Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştirerek düzenlediği yarış, bu yıl 38 teknenin katılımıyla 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

22 Ağustos’ta Çeşme Marina Yacht Club’ta düzenlenen kokteylde konuşan Çeşme Marina Genel Müdürü Toker Gürer, “Yarış ve eğlence dolu bir hafta bizi bekliyor. Yarış komitesi olarak çok çalıştık, umarım beklentilerimizin üzerinde bir hafta geçer. Bu yarışta emeği geçen herkese, EAYK’A, tüm mesai arkadaşlarıma, Başhakem Eşref Uzun ve hakem heyetimize ve evsahibimiz Marina Yacht Club’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

EAYK Başkanı Akif Sezer, “Arkas Aegean Link Regatta’nın sürdürülebilir olması umuduyla bizi de bu paylaşımın içerisine alan Arkas Ailesi’ne teşekkür ederim. Spora verdiği değerin yanında özellikle yelkenciliğe verdiği değer bizim için çok kıymetli. Bu sene yarışlara Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü ile gelen ve yeni bir sınıf olan J70’ler de eklendi. Diğer yandan hem Çeşme’nin turizm kenti olması ile ilgili çalışmalarından hem de Arkas Aegean Link Regatta’da gerçekleştireceğimiz 100. Yıl Yarışı ve Cumhuriyet Kupası için Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a teşekkür ediyorum” dedi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Eğlencenin, keyfin doruklara çıktığı, yazın sonuna doğru güzel bir hatıra bırakacak bir yarış diliyorum herkese. Arkas Aegean Link Regatta’ya yeni bir sınıf ekledik. Bu yıl J70 yarışı olacak. Bu yeni bir fikir. Daha çok kişinin yelken yapabilmesine uygun olan bu sınıf teknelerle yelken sporunun gelişmesine de katkı sağlamak istiyoruz. Umarım herkesin hoşuna gider ve bundan sonra da bu sınıftaki yarışlar devam eder” diye konuştu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Aegean Link Regatta’nın yedincisinde yine sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Regattaları Çeşme’ye getiren Arkas Ailesine ve Arkas Holding’e ve EAYK Çeşme Marina’ya çok teşekkür ediyorum. Çeşme Belediyesi olarak sporun ve sporcunun sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Özellikle Arkas’a, Çeşme Marina’ya ve yelken sporuna gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Katılımın sürekli artmasının ve daha çok şampiyonalar düzenlenmesinin ilçemize büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Arkas Aegean Link Regatta’nın bu yıl ana sponsorluğunu Arkas’ın denizcilik şirketi Arkas Line üstlenirken geçtiğimiz yıl olduğu gibi FD Architecture tarafından hayata geçirilen, ekolojik ve sürdürülebilir mimarinin en güzel örneklerinden FAMM Urla da yine yarışa katkısını koyuyor.

Rüzgar Gibi Esecekler

Yarışın ilk günü aynı zamanda özel bir güne de denk geliyor. Yelkenciler 23 Ağustos - Dünya Rüzgar Gibi Esme Günü’nde (Ride Like the Wind Day) Bu özel gün, özgürlük ve macerayı kutlamak için düzenleniyor. Dünya Rüzgar Gibi Esme Günü, rüzgarıyla meşhur Çeşme’de insanları denizin ve rüzgarın uyumunu seyretmeye davet ediyor.

100.Yıl’a Özel Yarış Ve Cumhuriyet Kupası

Yarışın ikinci gününde Çeşme Belediyesi sponsorluğunda 100. Yıl Yarışı yapılacak. Ilıca açıklarında iki şamandıra yarışında finişe ilk ulaşan olmaya çalışacak takımlar, yarışın ardından Çeşme Belediyesi Şehir Terası’nda gerçekleştirecek etkinlikte 100. Yıl Özel Kupalarını alacak.

Yarışa Yeni Bir Soluk: J70

Üçüncü günde, yarışa eklenen yeni sınıf J70’ler sularda olacak. Arkas’ın Dört Silahşörleri, yeni J70 tekneleri Athos, Porthos, Aramis ve D'artagnan ile her takım dörder kişi halinde yarışacak. Eleme usulü yapılacak şamandıra yarışları 15-20 dakikalık parkurlar halinde olacak. saat 12:00’de başlayacak yarışlar gün boyu Dilaila Beach Club önünden seyredilebilecek.

Akşam ise yelkenciler, Evrim Özkaynak ve Grubu konseri ile müziğe doyarken, seramik sanatçısı Verda Sipahi tarafından özel olarak üretilen kupalarına kavuşacak.

Dünyada sağlam ve dengeli yapısı ile kısa sürede yelkenciler arasında popülerleşerek one design yarış teknesi olarak kullanılan J70’ler Çeşme sularında ilk kez boy gösterecek. Yelkene yeni başlayan ya da amatör/profesyonel yelken sporcuların rahatlıkla ve kolayca kullanabilmesine olanak sağlayan bu tekneler kolaylıkla sökülebilen karbon direği yatırılıp, salması çekildiğinde kısa süre içinde treyler üstüne aktarılabilmesi sayesinde yarışlar, eğitimler ve günlük geziler için oldukça elverişli özelliklere sahip. Donatma ve taşımada sağladığı bu faydalar J70’lerin dünyada kısa süre içinde popülerleşmesinde bir başka etken. Arkas Çeşme Yelken Spor Kulübü de bu sınıfın öncülüğünü yaparak daha fazla insanı yelken sporuna teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye Yat Ligi’nin Son Ayağı Arkas Aegean Link Regatta

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Yat Ligi’nin MDK ''Kabotaj'' Kupası, 52. Deniz Kuvvetleri Kupası, Sahil Güvenlik Kupası Ve Halikarnas 100. Yıl Kupası’nın ardından ligin beşinci ve son ayağı olan Arkas Aegean Link Regatta olacak. Bir çok spor dalında olduğu gibi yelken dünyasına ilgiyi artırmak ve bu sporun daha büyük bir yelpazeye yayılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ligde bu yıl 45 takım ve 450’den fazla sporcu yarıştı.

Yuzu Beach’de Çifte Kupa ile Görkemli Kapanış

Her mücadelenin sonunda bir kazanan ve Arkas Aegean Link Regatta’nın sonunda eğlence var. Aynı gecede hem Arkas Aegean Link Regatta’nın hem de TYF Yat Ligi’nin kazananları kupalarını alacak. Böylece, TYF Yat Ligi Şampiyonluk kupası ile birlikte çifte kupa törenine sahne olacak. İskender Paydaş ve Orkestrasının canlı performansı ve sahnesiyle ile eğlencenin yükseleceği görkemli final gecesinin ev sahipliğini YUZU Beach yapacak.

Arkas Aegean Link Regatta’yı kazanan tekne kupanın bir yıllığına sahibi olacak. Bir yıl sonraki yarışta kupa yeni şampiyona verilecek. Yarışı üst üste beş yıl kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi olacak.

Vira Haber