İstanbul Boğazı Trafiğe Ne Zaman Açılacak?
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Boğaz Trafiğinin 11.20' de açılması bekleniyor.
A+A-
Açıklamada;
'GUANYIN isimli tanker arızasını gidermiş olup, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 11.20 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır.' ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler : İstanbul Boğazı, Gemi Trafiği
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.