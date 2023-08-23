İstanbul Boğazı Trafiğe Ne Zaman Açılacak?

Açıklamada;

'GUANYIN isimli tanker arızasını gidermiş olup, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 11.20 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır.' ifadelerine yer verildi.

Vira Haber