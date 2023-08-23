İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul Boğazı Trafiğe Ne Zaman Açılacak?
İstanbul Boğazı Trafiğe Ne Zaman Açılacak?

İstanbul Boğazı Trafiğe Ne Zaman Açılacak?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Boğaz Trafiğinin 11.20' de açılması bekleniyor.

A+A-

Açıklamada;

'GUANYIN isimli tanker arızasını gidermiş olup, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine saat 11.20 itibariyle güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır.' ifadelerine yer verildi.

Vira Haber 

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.