Fas Açıklarında 56 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Habere göre, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimi, Atlas Okyanusu'nda Fas'ın güneyindeki Tan-Tan kenti kıyılarında Sahra Altı Afrika ülkelerinden 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan kişiler, ilk sağlık muayenelerinin ardından Tan-Tan Limanı'na salimen ulaştırıldı, gerekli işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, haziran ayındaki açıklamasında, bu yılın ilk beş ayında 25 bin 519 düzensiz göç girişiminin engellendiğini ve 3 bin 150 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu dolayısıyla düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

Vira Haber