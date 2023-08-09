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Akçakoca'da Yarın Denize Girmek Yasaklandı

Akçakoca'da Yarın Denize Girmek Yasaklandı

 Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ilçesinde yarın için denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

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Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarının plaj ve sahillerde risk oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu kaydedilerek, "Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın ardından sahil ve plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Vira Haber

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