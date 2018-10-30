Fatih Akdeniz'de enerji avına çıktı

Türkiye'nin Akdeniz'deki ilk derin sondajı için adım atılıyor. Türkiye'nin ilk derin sondaj gemisi 'Fatih' bugün yola çıkıyor. "Alanya-1" kuyusu ile sondaja başlaması planlanan gemide 200'den fazla yerli ve yabancı uzman görev alacak.

Hidrokarbon sondaj gemisi Fatih'in Akdeniz'deki ilk derin deniz sondaj işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Antalya açıklarında derin deniz sondajı yapılacağını belirten Bakan Dönmez, "2 bin 500 metre derinlik söz konusu. Deniz tabanından itibaren de 5 bin ila 6 bin metre aşağıya inilecek. Son derece modern ve teknolojik bir altyapıyı kullanıyoruz. Biz bilimsel olarak yapılması gereken tüm çalışmaları yaptık." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalarına öncelikle Akdeniz'de yoğunlaşacak 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.

Uluslararası kural ve düzenlemelere uygun operasyon gerçekleştirmeye elverişli gemi, çalışmalarını iş güvenliği standartlarına uygun ve çevre dostu olarak sürdürecek.

Rowan, Akdeniz'de sondaj için platform sağlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de iki sondaj kuyusu açılması için ABD'li Rowan Companies şirketiyle platform sağlanması konusunda anlaştı.

Rowan Companies'ten yapılan yazılı açıklamada, sondaj için kullanılacak Rowan Norway platformunun 100 ile 140 gün süreyle faaliyet göstereceği ifade edildi.

Sözleşmenin bu yıl sonunda devreye gireceği belirtilen açıklamada, "TPAO ile Akdeniz'de 100 ile 140 gün sürecek iki sondaj kuyusu için platform sağlanması için anlaşıldı." ifadesi kullanıldı.

İlk yerli sondaj gemisi "Fatih"

TPAO'nun Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip "Fatih" 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığında.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Fatih", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği yeteneğine sahip.

Fatih sondaj gemisi, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkarak 29 Aralık 2017'de Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş, 31 Aralık 2017'de Kocaeli Dilovası'ndaki limana ulaşmıştı.

Vira Haber