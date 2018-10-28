Cumhurbaşkanı Erdoğan, JSGA'da Mezuniyet Törenine Katıldı

26 Ekim 2018 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve misafirlerin katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumunda düzenlenen diploma töreninde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılını başarıyla tamamlayan 3 bin 351 astsubay öğrencisi diplomalarını aldı.

Dönem birincisi J. Asb. Çvş. Yasemin Mersin Çelik'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından dereceye giren mezunlara diplomaları taktim edildi.

"BAŞINIZ DİK, ALNINIZ AK OLSUN!"

Törende konuşan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu konuşmasında; "Biliniz ki; bu yüce milletin bükülecek boynu, eğilecek başı olmamıştır, olmayacaktır! Başınız dik, alnınız ak olsun. Bu kutlu yürüyüşte sizi önce Allah'a sonra yüce milletimize emanet ediyorum. İmanınız tam, kaleminiz kuvvetli ve kılıcınız keskin olsun! Pruvanız neta, denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumunda gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Törenle birlikte mezun olan 3 bin 253’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 98’i Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere toplam 3 bin 351 astsubayının görev yerlerine uğurlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 227 kadın astsubayı da ayrıca tebrik etti.

Mezuniyet sevinci yaşayan astsubayları vatana ve millete değerli birer evlat olarak yetiştiren anne babalara ve komutanlara şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubaylara yapacakları tüm görevlerde Allah’ın kendilerini korumasını ve daima muzaffer eylemesi temennisinde bulundu.

“VAZİFENİZİ İCRA EDERKEN GEÇMİŞİ ŞANLI ZAFERLERLE DOLU BÜYÜK BİR MİLLETİN MENSUBU OLDUĞUNUZU ASLA UNUTMAYIN”

Görevlerine başlayacak astsubaylardan hukuka, kanunlara ve görevlerinizle ilgili mevzuata bağlı kalmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suç ve suçluyla mücadelede nasıl kararlı hareket ediyorsanız, vatandaşlarımıza da o derece hassas, o derece saygılı davranmanızı istiyorum. Vazifenizi icra ederken güçlü bir devletin, geçmişi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin mensubu olduğunuzu asla unutmayın” tavsiyelerinde bulundu.

Mezun olan astsubaylara, “Mezuniyetinizle ailelerinizin ve komutanlarınızın yüzünü ağarttınız gibi, başarınızla da milletimizin yüzünü ağartacağınıza inanıyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine ülkenin dört bir köşesinde icra edecekleri vazifelerinde başarı temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

Akademi yaş kütüğüne yıldız ve plaketleri dönem birincileri Jandarma Astsubay Çavuş Yasemin Mersin Çelik ve Sahil Güvenlik Astsubay Çavuş Aygün Şerafettin Akgün tarafından çakılmasını müteakip tören geçişi ile mezuniyet töreni sona erdi.