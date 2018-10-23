Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Euronaval Deniz Fuarında, "Charles de Gaulle'nin bir halefine ihtiyacı olacak, uçak gemimiz için yenileme programını resmen başlattığımız için gurur duyuyorum" dedi. Fransız donanması kısa bir süre önce Fransa'nın tek uçak gemisi olan Charles de Gaulle'nin 18 aylık bir çalışma ile orta ömür modernizasyonunu tamamladı.

Bu arada ABD’nin Gerald R. Ford sınıfı uçak gemileri için geliştirdiği EMALS (Electromagnetic Launch System)’a Avrupa’dan talip çıktı. Fransa, PA NG (Porte-avions de nouvelle generation / Yeni Nesi Uçak Gemisi) projesi kapsamında inşa edilecek olan yeni gemiye EMALS entegre etmek için ABD ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Hâlihazırda platformda hangi teknolojilerin kullanılacağı üzerine çalışmalar yürüten Fransa, bu çalışmalarla hangi bileşenlerin kullanılabileceği hususunda fikir edinmeye çalışıyor. 2019-2025 dönemi askeri planlamaları kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında ülkenin kaç adet uçak gemisi tedarik edeceği konusunda da planlama yapılacak. Bu bağlamda Fransa’nın, belirlenen konfigürasyona bağlı olarak iki gemi tedarik etme olasılığı da bulunuyor.

FS Charles de Gaulle (R91), hâlihazırda Fransa’nın tek uçak gemisi olarak görev yapıyor ve Charles-de-Gaulle yakında denize açılarak 2019'da Hint Okyanusu'na gidecek.

Vira Haber