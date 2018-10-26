Spadolini, Rosetti’nin detaylarını açıkladı

Floransalı tasarımcı Tommaso Spadolini, sene başında açıkladığı 85 metrelik Rosetti konseptinin detaylarını paylaştı. Süperyat dünyasına atılım yapmayı planlayan tersane Rosetti destek gemisi konseptiyle bu pazarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Spadolini, yeni konseptinin iç düzenini meraklılarıyla paylaştı. Tasarımcı, süperyat destek gemisinin kesit görüntüsünü de ekledi. Paylaşımlarda, iki kata yayılmış olan tekne sahibi süiti ve kıç taraftaki helikopter pistinin arkasına gizlenmiş olan, süperyat beach club’ı dikkat çekti.

Yeni konseptinin detaylarını paylaşırken, geleneksel expedition tipi yatlardan daha farklı bir tasarım ortaya çıkarmak için efor sarfettiğini belirten Spadolini şunları söyledi; ''Pazarı ince eleyip sık dokuyarak araştırdım ve makulen bir dış tasarım fikriyle çalışmaya başladım.''

Büyük servis teknesi, yelkenli tekne ve çok sayıda su sporları oyuncağı taşıyabilecek alana sahip olan süperyat destek gemisinin, helikopter pisti de var. 2000 GT’nin üzerinde hacim sunan 85 metrelik konseptte, 4 katın tümüne erişim sağlayan asansör düşünülmüş.

4 adet MTU makineye sahip olmak üzere tasarlanan konsept, 20 knot sürate erişebilecek. Seyir sürati 15 knot olan Rosetti, 5500 deniz mili menzil sunuyor.

Vira Haber