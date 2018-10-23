Piramit biçiminde inşa edilmiş yüzen yapılar

Yüzen piramitler şehri olarak tanımlanan Wayaland, Mimar Pierpaolo Lazzarini tarafından tasarlandı. Halen konsept aşamasında olan proje, bir kitle fonlaması kampanyası ile hayata geçirilecek. Maya ve Japon mimarisinden esinlenerek tasarlanmış olan Wayaland, piramit biçiminde inşa edilmiş yüzen yapılardan oluşacak.

Piramit biçimindeki yüzen yapılardan oluşacak olan Wayaland şehri, eşsiz bir yaşam alanını insanlara sunacak. Farklı boyutlarda inşa edilecek olan bu piramitler çeşitli amaçlara hizmet edecek. Bazıları ev ve otel amaçlı kullanılırken, bazıları da seralar, sinemalar gibi hizmet sektöründe değerlendirilecek. En büyük piramitin su üzerinde 30 metre yüksekliğinde olması planlanıyor.

Wayaland piramitleri, karbon fiber, çelik ve cam elyafı ile inşa edilecek. İçerisinde su altı yatak odaları da bulunacak olan piramitler, geniş yüzen platformların üzerine yerleştirilecek ve motorlarla taşınacak. Her bir Wayaland piramidi, çatısında yer alan güneş panelleri ve su türbinleri ile elektrik alacak.

Şimdilik düşünce aşamasında olan bu projeyi Mimar Pierpaolo Lazzarini en kısa zamanda gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlk ve en küçük Wayaland piramidini inşa etmek için 350.000 Euro’ya ihtiyaç duyulacağı söyleniyor. Bir kitle fonlaması ile parayı elde etmeyi hedefleyen Pierpaolo Lazzarini, bu piramitler içerisinde yer alacak olan otellerde konaklamanın 1000 Euro civarında olmasını planlıyor.

Lazzarini Design tarafından geliştirilen bu projenin gerçekleştirilmesi için kitle fonlaması oluşturuldu. Bu kitle fonlamasına katkı sağlayan kişiler, proje hayata geçirildiği zaman Wayaland piramitlerinde konaklama imkanına sahip olacak. Hatta konaklamanın yanı sıra, bu kişilere Wayaland platformu vatandaşlığı bile verilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda yatırımcılara Wayaland’in nereye inşa edilmesini istedikleri de soruluyor.

Mimar Lazzarini, Waya platformunda yaşayacak olan vatandaşlarını, denize ve özgürlüğe aşık olan, şehirlere ve medeniyete karşı olan, bu medeniyetlere bağımlı olmayan kişiler olarak betimliyor. Buna göre, insanların burada denizle ve eğlenceyle iç içe bir hayat sürmesi bekleniyor.

Wayaland yapılarının suyun üzerinden yalnızca 30 metre yükseklikte olması bekleniyor. Ancak su altında kalan kısımlar dahil edildiğinde oldukça uzun ve geniş yapılar ortaya çıkıyor. Bilgisayar üzerinde hazırlanmış tasarımlara bakıldığında, hem lüks bir yata benzeyen hem de Mısır piramitlerine benzeyen yapılarla karşılaşılıyor. Ana ve en büyük piramitlerin üç bin metrekarelik bir alana inşa edilmesi bekleniyor. En alt katta tekneler için bir liman bulunacak ve bu liman katının üzerine ise 10 kat inşa edilecek. Bazı katlar ise eğlence ve diğer ihtiyaçlar için kullanılacak.

Vira Haber