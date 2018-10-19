Akdeniz ekosistemi korumaya alınıyor

Avrupa’da yürütülen ‘Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı’ kapsamında, Antalya Körfezi’nin Yedi Adalar bölgesinden Muğla’ya uzanan kıyı şeridinin iyileştirilmesi planlandı. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akdeniz Koruma Derneği’nin uygulayacağı koruma programında Akdeniz keşiş foku, kum köpek balığı, orfoz gibi nesli tehlike altındaki türlerin yaşaması için korunan alanlar ağı kurulacak.

Hızla kirlenen sular ve iklim değişikliğine karşı önlemlerin uygulanacağı Akdeniz’de uzmanlar, balık ölümlerinin engellenmesi ve türlerinin neslinin devamlılığını sağlamak için yasadışı avlanmaya, denizin dibini küreyerek yaşamı bitiren trollere ve kirliliğe karşı vakit kaybetmeden çözüm üretilmesi gerektiğini vurguluyor.

İÇ SULAR VE DENİZLER KİRLENİYOR

Akdeniz’in biyolojik çeşitliliğinin fazla, canlı popülasyonunun az olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlı verimliliğinin artırılması için öncelikli olarak yapılması gerekenin iç sularda ve denizlerde kirlenmenin önüne geçmek olduğunu söyledi. Bunu sağlamak için yerel yönetimlerden kentte yaşayanlara geniş bir kirlilik bilinci oluşturmanın önemine işaret eden Gökoğlu, “Evsel atıktan kimyasal etkilere denizi besleyen tatlı sular sürekli kirleniyor. Bunun etkenleri tespit edilip ortadan kaldırılmalı” dedi.

AV YASAKLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ

Yasadışı avcılığın denizlerdeki canlı türleri için tehdit oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı: “Av yasaklarını yeniden düzenlemeliyiz. Uygun dönem ve uygun şartlarda balıkçılık, türlerin devamlılığı için çok önemli. Balıkçıların ağlarına yavru balıkların takılmasını önlemek için ağ göz açıklığının büyütülmesi gerekiyor. Küçük balıkların avlanmasına karşı seçicilik artırılmalı ve bir zorunluluk haline gelmeli. Trollerle ve mevsimi dışında yapılan avcılığın önlenmesi için hem balıkçılara, hem de denetleyicilere iyi eğitim verilmeli. Sahil Güvenlik ve Tarım İl Müdürlüğü’nde olan kontrol yetkisi, sürekli sahada olan balıkçılara da verilerek genişletilmeli.”

FOSEPTİK ÇUKURLARA SIKI DENETİM

Denizleri kirleten foseptik çukurlar konusunda daha sıkı denetime ihtiyaç olduğunu söyleyen Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, trollerin denizde kıyıya yanaşmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı. Canlı türlerinin korunması için duyarlılığın yanında bazı düzenlemelere olan ihtiyacı dile getiren Balta, “Av yasakları bölgesel olarak hazırlanmalı. Akdeniz sıcak bir deniz olduğu için balıkların yumurtlama dönemi erken başlıyor. Bu bölgede avlanma dönemi nisan yerine martta başlamalı” önerisinde bulundu.

KÜÇÜK BALIKLAR KORUNMALI

Balon balığı ve aslan balığı gibi türlerin küçük balıkları yiyerek ekosisteme zarar verdiğini söyleyen Birlik Başkanı Cengiz Balta, “Bu zehirli türlerin popülasyon olarak diğerlerinden üstün duruma geçmelerini, onları ekonomiye kazandırarak önleyebiliriz. Satışına izin verilirse balıkçılar tutmaya başlar. Balıkçılar da avlanırken ufak balıkları sonraki nesillere bırakmalılar” diye konuştu.

Vira Haber