Fatih Akdeniz'de doğalgaz seferine başlıyor

Antalya açıklarındaki ilk sefere Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in de katılması bekleniyor. Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yapılacak.

Fatih sondaj gemisi de Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek. 2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6’ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip.

Vira Haber