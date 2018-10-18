Nobiskrug, Artefact’i 2019’da suya indirecek

Alman tersane Nobiskrug, 80 metrelik yeni süperyat projesinin ilk detaylarını paylaştı. Project790 olarak bilinen süperyat projesinin isminin Artefact olduğu belirtildi.

Tasarımını Gregory C Marshall’ın yaptığı Artefact, Nobiskrug tersanesi tarafından geçen yıl yapılmaya başlanmıştı. Dev süperyat projesinin 2019’da tamamlanacağı öğrenildi.

Privinvest’in sahibi olduğu Nobiskrug tersanesi, en son Rus tekne sahibi Andrey Melnichenko için 142,8 metrelik yelkenli Sailing Yacht A’yı inşa etmişti.

Çelik ve alüminyumdan yapılacak olan 80 metrelik Artefact’ın dış mekanlarında, özel tasarlanmış kıvrımlı camlar kullanılmış. Tasarımın en dikkat çekici özelliklerinin başında ise, yaklaşık 70 tona tekabül eden 223 parçalık cam işçiliğinin yer alması. Süperyatın iç mekanlarında ise Remond Langton Design görev yaptı.

Yapımı tüm hızıyla devam eden bu cesur tasarımın, 2019 Monaco Yacht Show’da yer alması bekleniyor.

Vira Haber