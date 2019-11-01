'Fatih gemisi Türkiye'ye dönüyor' iddiası

Euronews'in haberine göre, Yunan Kathimerini gazetesi, konuya ilişkin "Akamas yarımadasının batısında konuşlandırılan Fatih gemisi Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinden uzaklaşarak Türkiye'ye doğru hareket ediyor ancak tam olarak nereye gittiğinin belli değil" iddiasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz haftalarda Fatih gemisinin çalışmalarının sonuna yaklaştığını belirtmişti.

Türkiye'ye ait diğer sondaj gemisi Yavuz ise, 7 Ekim'de Doğu Akdeniz'e gelerek, 7. parselde yer alan Güzelyurt-1 lokasyonunda sondaj çalışmalarına başlamıştı.

Vira Haber