Yenikapı’da tekneye uyuşturucu baskını

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikapı Limanı’nda demirli bir teknede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.Hürriyette yer alan habere göre 2 ay süren teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yapılan araştırmada, teknenin sahibinin Emrah K. olduğu, tekneyi Mehmet Emin K. adlı kişinin uyuşturucu zulası olarak kullandığı, oğulları Serkan K. ve Selçuk K’nın uyuşturucuyu piyasaya sürdükleri belirlendi. 10 Ekim 2019 günü düzenlenen operasyonda, Serkan K. adlı kişinin evinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 kilo 12 gram skunk, 207 gram toz esrar, 357 adet Extazy hap, 48.9 gram metamfetamin, 6.7 gram bonzai, 8 gram kubar esrar, 0.25 gram taş kokain, 58 gram muhtemel uyuşturucu madde ele geçti. Gözaltına alınan Serkan K. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Operasyonun devamında dün sabah saatlerinde Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K. gözaltına alındı. Teknede ve evlerde yapılan aramalarda, 542 adet Extazy, 1154 gram kubar esrar, 156.80 gram muhtemel uyuşturucu maddeler, 220 gram toz esrar, 50 mermi, muşta, kelepçe, 2 hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 1140 TL, 5 Dolar, 2 cep telefonu, 9.12 gram taş kokain ele geçti. Gözaltına alınan 3 kişinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Vira Haber