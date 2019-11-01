Gestaş’tan iki hasta için iki özel sefer

İlk vaka Bozcaada’da gerçekleşti. Düşmeye bağlı olarak vücudunda ciddi kırıklar oluşan Bozcaadalı bir vatandaşın Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevki gerekti; Gestaş, saat 21.20’de gerçekleştirdiği özel seferle tek ambulansı anakaraya taşıdı. İkinci vaka ise Gökçeada’da yaşandı.

56 yaşında olduğu öğrenilen Gökçeadalı bir vatandaşın kalp rahatsızlığından dolayı Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevki gerekti. Gestaş, saat 00.30’da bir ek sefer daha yaparak tek ambulansı Kabatepe’ye taşıdı; bir gecede iki hasta için iki özel sefer gerçekleştirmiş oldu. İki yolcunun da hayati durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vira Haber