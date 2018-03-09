Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için itirazlar reddedildi

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı alanına yönelik imar planı değişikliklerine itirazlar reddedildi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı alanını kapsayan özelleştirme kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik "yat limanı" kullanım kararı getirilen koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Ankara'nın Etimesgut ilçesi, İstasyon Caddesi'ne Alternatif Yol Güzergahı Projesi kapsamında 45 parsele yönelik kısmen "taşıt yolu" kararı getirilmesine ilişkin nazım imar planı ile uygulama imar planların onaylanması kararlaştırıldı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki parsele ilişkin "gelişme konut alanı, ticaret alanı, ilkokul alanı, cami ve yol" kullanım kararlarını getiren nazım imar planı ile uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

Kurul, ayrıca mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait İstanbul, Afyonkarahisar ve Ankara'da bazı taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine ve bu işlemlerin 31 Aralık 2020'ye kadar tamamlanmasına karar verdi.

Vira Haber