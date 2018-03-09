NEGMAR varlıkları için paylaşım sözleşmesi

Gübre Fabrikaları iştiraki Negmar'ın varlık ve yükümlülüklerinin ortaklarca paylaşılması için sözleşme imzaladı.

Gübre Fabrikaları kendisinin de hissedar olduğu Negmar Denizcilik’in ortakları arasında Negmar’ın ve alt şirketlerindeki varlık ve yükümlülüklerin ortaklık payları doğrultusunda paylaştırılmasına yönelik “paylaşım sözleşmesi” imzalandığını duyurdu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Gübre Fabrikaları Negmar Denizcilik sermayesinde sahip olduğu yüzde 40 payı Etis Denizcilik Yatırım’a devredecek. Buna mukabil Negmar Denizcilik’in sahip olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği’nin yüzde 100 hissedarı olacak.

16.30 MİLYON DOLARLIK BANKA KREDİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

Negmar’ın sermayelerinin yüzde 50’lik kısmına sahip olduğu IGLC Anka Shipping Investment ve IGLC Dicle Shipping Investment’taki Negmar payları Nbulkgas’a devredilecek.

Gübre Fabrikaları Negmar grubuna ait 16.38 milyon dolar banka kredisi yükümlülüğünü üstlenirken, diğer ortaklardan mahsuplaşma sonucu 8.24 milyon dolar tahsil edecek.

Açıklamada, işlemler sonunda Gübre Fabrikaları için iştirak satış zararı oluşmayacağı belirtildi.

Vira Haber