Fenerbahçe Kulübü, Atatürk’ü Dolmabahçe açıklarında andı

Sarı-lacivertli kulüp tarafından ’10 Kasım Vapuru’yla ikinci kez organize eden anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

BEYAZ KARANFİLLER SUYA BIRAKILDI

Kadıköy’de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi’nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na doğru hareket etti. Saat 9’u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşımız hep bir ağızdan okundu.

Ayrıca etkinliğin ardından dönüş yolunda vapur içinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar canlı olarak seslendirilirken; katılımcılara, günün anısına üzerinde Atatürk portresi ve imzası bulunan magnetler takdim edildi.

‘KALBİMİZDE İMZAN’

Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden 10 Kasım ile ilgili bir mesaj yayınladı. ‘kalbimizde imzan’ adlı hashtag ile verilen mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde anıldı.

İşte o mesaj:

“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir.”

Tarihte eşine az rastlanır bir seferberlik ve başarı olan Milli Mücadele ile milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan, Türkiye Cumhuriyeti'ni bize armağan eden,

Köhnemiş fikirlere karşı yegâne çarenin gençlikte ve genç fikirlerde olduğunu ve Cumhuriyet'in ancak ve ancak çağdaş zihniyetle yetişecek kuşaklar sayesinde ebediyen yaşayacağını vurgulayan,

‘Dünya yüzünde her şey kadının eseridir' diyerek kadının önemini ortaya koyan, Türk kadınının toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için öncü reformlara imza atan,

Gencecik bir ülkenin gelişip yükselmesinin, çağdaş medeniyetleri yakalamasının yegane yolunun, çocuklara verilen eğitim ve değer olduğunu dile getiren ve dünyadaki ilk çocuk bayramını sadece Türkiye'deki çocuklara değil dünyadaki tüm çocuklara armağan eden

BÜYÜK ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK!

Varlığın gururumuz,

Adın sonsuz özlemimiz!

Fikirlerin fenerimiz,

İlke ve inkılapların hedefimiz!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR OLDUKÇA,

Gözlerin yarınlarımızda,

Duruşun akıllarımızda,

İzin geleceğimizde,

Ve İMZAN KALBİMİZDE ilelebet var olacak!

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde, minnet, şükran, saygı, rahmetle ve sonsuz özlemle anıyoruz.

#kalbimizdeimzan

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

Vira Haber