Türk denizcilik sektörü rekabet gücünü artırdı

2013’ten bu yana ilk kez filosunda bu oranda bir büyüme gerçekleştiren sektör, 30 Kasım-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da bu yıl 16’ncısı düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul’da buluşmaya hazırlanıyor. Sektör olarak hedeflerinin bugün 30 milyon DWT’a yakın olan Türk sahipli filomuzun 50 milyon DWT’a yükselmesi olduğunu ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran,” İnanıyorum ki Odamız adına düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul, yerli ve yabancı katılımcıları ve ziyaretçileri ile İstanbul’u denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirecek ve büyüme hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak” dedi.

Halihazırda dünya yüklerinin hacim olarak yaklaşık yüzde 85’i deniz yoluyla taşınıyor. Son dönemde navlun piyasasındaki rekor artışlar deniz taşımacılığında karlılığın artmasına neden olurken; Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine olan ticarette Uzakdoğu’ya karşı navlun avantajı sağlamasıyla Türk armatörler sektöre rekor düzeyde yatırım yaptı. Böylelikle Türk sahipli deniz ticaret filosu bu yıl 9 ayda 2.5 milyon DWT, bir başka ifade ile yüzde 8.6 kapasite artışı sağlarken, farklı tonaj ve tiplerde 110 geminin katılması ile birlikte 2013’ten bu yana ilk kez Türk denizcilik filosunda bu oranda bir büyüme gerçekleşti. Türk sahipli deniz ticaret filosunun büyüme oranının, uluslararası raporlara göre bu yıl yüzde 3,2 civarında büyüyeceği tahmin edilen dünya deniz ticaret filosu rakamını neredeyse üçe katlaması bekleniyor.

Tamer Kıran – İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı: “30 milyon DWT’a yakın olan Türk sahipli filomuzun 50 milyon DWT’a yükselmesini hedefliyoruz.”

Dünya deniz taşımacılığında taşların yerinden oynadığını ve Türkiye gibi denizden daha fazla pay almak isteyen ülkelerin yine “tam yol ileri” dediklerini ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Dünya genelinde global filonun 2021 yılında DWT bazında yüzde 3.05 artarak 2 milyar 130 milyon DTW büyüklüğüne, TEU bazında ise yüzde 2,5 artarak 25 milyon 910 bin TEU’ya ulaşması bekleniyor. Türk denizcilik sektörü olarak biz de bu büyüme rüzgarını arkamıza aldık. Sektör olarak hedefimiz bugün 30 milyon DWT’a yakın olan Türk sahipli filomuzun 50 milyon DWT’a yükselmesi. Bu değerlere ulaşmanın milli hedeflerimiz arasında yer alması gerektiğine inanıyor ve bu konuyu her platformda dile getiriyoruz. Ülkemiz, küresel ve bölgesel coğrafi konumuna uygun olarak, denizcilik sektöründe, sadece deniz taşımacılığı olarak değil, tersane, gemi ve yat inşa sanayi ve liman hizmetlerine ilişkin konularda da her geçen gün önemli ilerlemeler kaydediyor ve merkez olma özelliğini pekiştiriyor. Pandemi sonrası dönemde, özellikle ticaretin ve denizcilik sektörünün her yönden gelişmesi için fuarlar çok önemli.” dedi.

“Yeşil mutabakat ve iklim değişikliği için atılan adımlar fırsatları ve tehditleri içinde barındırıyor”

Denizcilik sektörünün 30 Kasım-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da bu yıl 16’ncısı düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul’da bir araya geleceğine işaret eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Fuarın, yerli ve yabancı katılımcıları ve ziyaretçileri ile İstanbul’u denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getireceğine inanıyorum. Ulusal ve uluslararası gemi ve yat inşa, yan sanayi, bakım, onarım ve gemi geri dönüşüm, gemi ekipman, mekanik ve yardımcı donanım, lojistik, liman işletme, gemi donatım ve savunma sanayi firmalarımız, Exposhipping Expomaritt İstanbul’da son teknoloji ürünlerini tanıtma ve çok sayıda katılımcı ile bir araya gelme imkânı bulacaklar. Hem Covid-19 salgını sonrasında küresel tedarik zincirinde yaşanan dönüşüm, hem de yeşil mutabakat ve iklim değişikliği çerçevesinde atılan adımlar önemli fırsatları ve tehditleri içinde barındırıyor. Avrupa Birliği, benimsediği Yeşil Mutabakat ve bu çerçevede oluşturduğu sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma stratejisi ile 2050 yılında ulaştırmada sera gazları emisyonlarının yüzde 90 azaltılmasını ve ara dönem hedefi ile 2030 yılında sıfır karbon emisyonlu gemilerin geliştirilip pazara sürülmesi gibi detaylı pek çok hedef koydu. Bu değişimlerden en çok etkilenecek sektörlerin başında şüphesiz denizcilik sektörü geliyor. Özetle, önümüzde çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çünkü bu hedeflere ulaşacak makinalar henüz icat edilmedi ve bu hedeflere fosil yakıt yakan makinalarla ulaşmak söz konusu değil.“ dedi.

Murat Kıran – GİSBİR Başkanı: “Kendi askeri gemilerini inşa eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik”

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran “Exposhipping Expomaritt İstanbul gibi fuarların, gemi inşa sanayisinin meraklısının yaygınlaşması ve deniz tutkunlarının üreticilerle bir araya gelmesini sağlayan önemli fırsatlar olarak görüyorum. Ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze katkı sağladığını düşündüğüm Exposhipping Expomaritt İstanbul’un dünyadaki diğer örnekleri gibi markalaşması en büyük temennimizdir. Türkiye Gemi İnşa Sanayisi bugün, yarattığı minimum doğrudan 40 bin, dolaylı olarak 200 bin kişilik istihdamın yanı sıra, yıllık 4,65 milyon ton inşa kapasitesiyle, dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi, LNG ile çalışan ilk römorkör, ilk hibrit feribot, dünyanın ilk akü ve LNG ile çalışan balıkçı gemisi, ilk enerji dönüşüm gemileri, en büyük yelkenli yat gibi pek çok “en” ve “ilk” lere imza atmıştır ve atmaya da devam etmektedir. Kendi askeri gemilerini inşa eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Yat inşasında dünyada ilk üç arasındaki yerimizi koruyoruz. Türk yat üreticileri arasında bugün dünyada marka haline gelmiş firmalarımızın da bulunduğu biliyorum ve bundan gurur duyuyorum.” dedi.

GİSBİR Başkanı Murat Kıran şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız pandeminin etkisiyle etkilenen sektörlerin aksine özellikle yat sanayimiz başta olmak üzere gemi inşa alanında şükürler olsun ki büyük bir sıkıntı yaşamadık, hatta ve hatta bu krizi fırsata dönüştürmüş ender sektörlerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Ülkemizde inşa ettiğimiz feriler, enerji gemileri, römorkörler, offshore gemileri, balıkçı gemileri, kimyasal tankerler, yük gemileri ve diğer ticari gemiler sayesinde ve bunlara bakım onarımı da eklediğimizde, yıllık ihraç rakamımız 2 milyar Dolar’a yaklaştı. İhracat rakamımızın her yıl daha ileri gitmesi için sektörümüz azimle çalışmaya devam ediyor.”.

Cem Seven – GYHİB Başkanı: “Denizcilik sektörü ihracatında yüzde 399 oranında artış gerçekleştirdik”

Exposhipping Expomaritt İstanbul’un ana destekçileri arasında yer alan Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 399 oranında artış yakalayarak, yaklaşık 208 milyon 205 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Sektörün Türkiye’nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak Ekim ayında da, Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranlı artıran sektörleri arasında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yüksek teknoloji ihtiva eden ve inovatif unsurlar barındıran ihracat yapmamızın başarımızda payı çok büyük” dedi. Sektörün alt kalemlerine bakıldığında Ekim ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 147 milyon 224 bin 933 dolarla gemi ihracatı yaparken, bunu 23 milyon 197 bin 261 dolarla feribot ihracatı takip etti. Gemi, yat ve hizmetleri sektörünün Ekim’de en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Rusya Federasyonu olarak kayıtlara geçti. GYHİB Başkanı Seven, “Rusya’yı, 74 milyon 770 bin dolarla Norveç, 17 milyon dolarla Malta, 4 milyon 767 bin dolarla Marşal Adaları ve 1 milyon 618 bin dolarla ABD takip etti.” dedi.

“Fuarlar İhracata Katkı Sunuyor”

Türkiye’de düzenlenen gemi ve yat sektörlerine ilişkin fuarların yerel ve uluslararası sektör paydaşlarının bir araya gelmesi noktasında önem arz ettiğinin altını çizen Seven, “Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak yurt dışında gerçekleştirilen sektörel fuarlarda Türkiye’nin milli katılımını üstleniyor, ülkemizde gerçekleşen sektörel fuarların da hem ülkemiz hem de Türkiye gemi ve yat inşa sektörlerinin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması noktasında desteklerde bulunuyoruz. Bu itibarla, ülkemizin önde gelen uluslararası sektörel organizasyonlarından Exposhipping İstanbul Fuarı’nın sektörümüze olumlu katkılar sağlamaya devam edeceğini umarak, 2021 yılında gerçekleşecek organizasyon için başarılar diliyorum.” dedi.

Esin Aslıhan Göksel – Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuar Direktörü: “35’in üzerinde ülke, 200’den fazla katılımcı ve 700 markayı ağırlayacağız”

Exposhipping Expomaritt İstanbul, 16. Uluslararası Denizcilik Fuar & Konferansı, Informa Markets tarafından İMEAK Deniz Ticaret Odası adına 30 Kasım – 03 Aralık 2021 tarihlerinde VIAPORT Marina Tuzla’da gerçekleştirilecek. Fuara dair son hazırlıklar hakkında bilgi veren Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, “Türk denizcilik sektörü büyük bir atılım ve dönüşüm içerisinde. Exposhipping Expomaritt İstanbul olarak bu dönüşümü hızlandırmak ve sektörü uluslararası denizcilik sektöründeki markalarla bir araya getirmek üzere önemli bir misyona sahibiz. İki yılda bir düzenlediğimiz Exposhipping Expomaritt İstanbul bölgenin en önemli ticaret ve pazarlama platformu. Global denizcilik sektörünü 16 yıldır Türk Gemi İnşa ve Yan Sanayi ile aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu yıl, başta Almanya, İngiltere, Danimarka, Norveç, Hollanda, AB, Çin, Güney Kore, İtalya ve İspanya olmak üzere 35’in üzerinde ülkeden 200’den fazla katılımcı ve 700 markayı ağırlayacağız. Türk Gemi İnşa Sanayi, yüksek kaliteli iş gücü ve Avrupa standartlarında ve kalitesinde üretim kapasitesi ile Türkiye’nin yeni gemi inşa, gemi bakım-onarım ve savunma sanayi projelerinde dünyanın önde gelen denizcilik ülkeleriyle rekabet edecek güce sahip.” dedi.

Denizcilik sektörünün ufkunu ve iş hacimlerini genişletecek etkinlikler Exposhipping İstanbul’da

30 Kasım – 03 Aralık 2021 tarihlerinde VIAPORT Marina Tuzla’da yapılacak Exposhipping İstanbul, 16. Uluslararası Denizcilik Fuar & Konferansı, denizcilik sektörünün ufkunu genişletecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Armatörler Network Buluşması, bu dönemde kapasitelerini dünya çapında arttıran armatörlerimizi uluslararası meslektaşları ile bilgi alışverişi ve yeni iş birlikleri için bir araya getirecek. Fuara katılan uluslararası heyetlerin, Türk tersanelerinin kapasite ve üstünlüklerini yerinde görebilmeleri için ziyaret organizasyonları gerçekleştireceğiz. Sektör liderlerinin Türk ve uluslararası denizcilik sektörünü değerlendirecekleri konferans programı Marine Talks ve katılımcı firmaların yeni teknoloji ve markalarını tanıtacakları Katılımcı Seminerleri gibi etkinlikler ise denizcilik sektörüne dair son gelişmeleri gündeme taşıyacak. T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde yurt dışından gelecek Alım Heyeti de katılımcılar için yeni pazar fırsatları sağlayacak. Sektöre dair en son teknolojik gelişmeler ise fuar alanındaki İnovasyon Pavilyonu’nda sergilenecek.

Sağlık ve Güvenliğinizi Etkinliklerimizin Odağına Yerleştirdik

Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuarı’na hem katılımcılar hem ziyaretçiler, HES kodu ve maske ile giriş yapabilecekler. Fuarda, ülkemizin uyguladığı önlemlere ek olarak dünyanın en büyük etkinlik organizatörü Informa Markets tarafından geliştirilen ‘Temizlik ve Hijyen’, ‘Fiziksel Mesafe’ ile ‘Tespit ve Koruma’yı kapsayan AllSecure Standartları uygulanarak, sağlıklı ve güvenli bir fuar ortam sunulacak.

