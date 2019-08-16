Semadirek Adası ile Dedeağaç arasında sefer yapan Saos şirketine ait feribotun 5 Ağustos’ta arıza yapmasıyla başlayan sorun, iki gün sonra kiralanan ikinci feribot Azorlar Ekspres’in de arıza yapması ve ardından çıkan sert rüzgârla büyüdü. Adaya son sefer 10 Ağustos’ta yapıldı. Aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce tatilci adada mahsur kaldı. Karşılıklı her iki limanda da kuyruklar oluştu. Bir grup turist geceyi belediye spor salonunda geçirdi, rezervasyonlar yandı. Yunan gazetelerine göre adada zorunlu tatil yapan turistlere yerel yönetim tarafından ücretsiz kalacak yer, yiyecek desteği sağlandı. Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nın girişimiyle çarşamba akşamı Andros feribotu Semadirek - Dedeağaç seferlerine başladı.

HAVA ŞARTLARINDAN GERİ DÖNDÜ

Twitter’da “Tee Balkanlar’dan yazıyorum” mahreciyle yazan Egemen Aydın, tatil için Semadirek’e gitmeyi planlayıp gidemeyen ama yolda perişan olanlardan biri. 13 yıllık turizmci Egemen Aydın 3 gece 4 gün ada tatili için yola çıkmadan önce feribot seferlerinin durduğunu ama pazar günü bir sefer olacağını öğrendi. Pazar günü 06.00’da gittiği Dedeağaç’tan kalkan Azores feribotuna 14 saat bekledikten sonra saat 21.00’de binebildi. 2 saat 25 dakika süren yolculuktan sonra ulaştığı Semadirek Limanı’na hava ve liman şartlarından yanaşamayan gemi geri döndü.

YATACAK YER KALMADI

Bindiği gemi limana yanaşamayan Egemen Aydın o anları Twitter’da şöyle anlattı: “Sonradan öğrendik ki gemi büyük, liman küçük bundan dolayı yanaşamıyor kaptan. Otel rezervasyonu yandı. Çoluk çocuk perişanız. Açız. Su desen sınırlı. Yatacak yer yok. İnsanlar yerde yatıyor. Tam bir kâbus. Herkes gemi personeli ile kavga ediyor. Sorulan sorulara cevap yok, para iadesi yok. Sabah 05.30’da başladığımız noktaya, Dedeağaç Limanı’na vardık. 09.00’da tekrar kalkacakmış feribot. Bastım gaza. Öğrendim ki 09.00’da kalkan gemi de yanaşamamış adaya. Sonuç olarak 26 saatlik bir mağduriyetten sonra 2.000 TL üzerinde ödediğimiz paramızı da geri alamayarak oradan ayrılıp göçebe gibi Makri’de bildiğimiz bir yerde bayram kahvaltımıza oturduk. Ülkeyi çok eleştiriyoruz ama bu yaşanan rezalet Türkiye’de olsa devlet oraya 10 tane feribot dizer mağduriyeti giderirdi. En azından limanda ücretsiz çay-çorba dağıtır yine insanları mağdur etmezdi.”

Vira Haber