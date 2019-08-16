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BDDK'dan krediler için önemli adım

BDDK'dan krediler için önemli adım

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), reel sektör firmalarının bağımsız denetime tabi kredi limiti, 500 milyon liradan 100 milyon liraya indirdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırı 100 milyon TL'ye düşürdü.

Vira Haber

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