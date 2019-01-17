Feribotlarda ücretsiz uygulama yarın başlıyor

15 Temmuz gecesi darbecilerin köprüleri kapatması üzerine feribotlarını Üsküdar-Kabataş arasına çekerek iki yaka arası geçişi sağlayan Negmar, gazi gemilerini bu ülke için canlarını ortaya koyan kahramanların hizmetine sunmaktan kıvanç duyduğunu duyurdu.

Negmar; Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye isimli gemileriyle 15 Temmuz gecesi vatandaşları ve darbecilere karşı koyan güvenlik güçlerini Anadolu ve Avrupa yakasına geçirerek önemli bir misyon üstlenmişti. Negmar, gazi gemileriyle hizmet verdiği Eskihisar-Tavşanlı hattında şehit yakınları ile gazilere yönelik ücretsiz uygulamasına yarın Saat 09.00 itibariyle başlıyor. Negmar, tatil boyunca oluşacak yoğunluğu önleyerek hızlı, hesaplı ve konforlu ulaşım için de tüm tedbirlerini aldı.

PLAKALARIN KAYDEDİLMESİ GEREKİYOR

Ücretsiz geçiş tarifesinden yararlanmak isteyen şehit yakınları ve gazilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen kimlik kartları ile kimlik kartlarında yazan isme kayıtlı otomobillerine ait ruhsatlarının fotokopilerini bir defaya mahsus gazi@negmar.com adresine iletmeleri gerekiyor. Ücretsiz geçiş hakkından yararlanacak hak sahipleri belgelerinin teslim alındığına ve plaka kaydının sisteme işlendiğine ilişkin onay mailinin ardından şehit yakını ve gazi kimlik kartını ibraz ederek ücretsiz geçiş hakkından yararlanacak. Eskihisar-Tavşanlı hattını kullanacak olan Sarı Basın Kartı sahibi gazeteciler de araçlarıyla bir yıl boyunca Yüzde 50 indirimli geçiş hakkından yararlanacak. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca (eski ismiyle BYEGM) verilen Sarı Basın Kartı ile kendi isimlerine kayıtlı araç ruhsatlarını gazi@negmar.com adresine göndermeleri yeterli olacak.

Vira Haber