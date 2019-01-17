Gökova Körfezi’nde ortaya çıktı

Dünyada sadece Türkiye, Moritanya, Yunanistan ve Madeira Adaları‘nda yaşayan ve sayılarının da toplam 750 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun neslinin devamı için koruma altına alınan deniz canlılarından birisi. Son yıllarda balıkçı ağlarına zarar verme nedenleriyle bilerek veya bilmeyerek öldürülen Akdeniz foku, kıyılardaki yapılaşmadan kaynaklı yaşam alanlarının daraltılması sonucu yok olma tehdidi ile karşı karşıya.

Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar, “Denizde karaltı gördük. Önce yunus zannettik. Sonra kuyruk ve kafasından Akdeniz foku olduğunu görünce cep telefonu ile görüntüledik. Belki bizim oltalarımıza takılan balıkların peşindeydi. Ama kıyıdaki insanlara aldırış etmeden deniz yüzeyinde yüzerek kayboldu” dediler.

2006 yılında Didim açıklarında bir buçuk aylık bir Akdeniz foku Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunmuş ve Foça Fok Rehabilitasyon Merkezinde bakımı sonrası merhum iş adamı Mustafa Koç tarafından sahiplenilerek 2007 yılında Datça Yarımadası’na bırakılmıştı. ‘Badem’ ismi verilen sevimli Akdeniz foku Gökova Körfezi'nde uzun süre gündemi meşgul etmiş ve ardından kaybolmuştu.

Vira Haber