Feribotta Korku Dolu Anlar: Şiddetli Fırtınadan Dolayı İskeleye Yanaşamadı

Olay, Baskil-Malatya arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Fırtına nedeniyle Karakaya Baraj Gölü ortasındaki bekleyen feribotta fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Feribotun baraj gölü üzerinde beklemesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Vira Haber