İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG Yarbay Tolga Coşkun da katıldı. Toplantıda DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, faaliyetler ve hedefler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 2024’ten beklentilerinin büyük olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Ülke ekonomisinin en büyük katma değerlerinden biri olan turizm sektörünün başkenti Antalya’nın 2024 hedefi çok büyük. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Hulusi Şahin’in de ifade ettiği gibi Antalya’mızın tarihi bir sezon geçirmesi çin hepimiz elimizden geleni yapacağız ve 2024’ü yeni rekorlarla kapatacağımızı düşünüyorum. Bu konuda valiliğimiz koordinasyonunda başta Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız ve Bölge Liman Başkanlığımız olmak üzere tüm kamu kuruluşlarıyla ve paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem Antalya’yı ziyaret edecek konuklarımızın hem de üyelerimizin memnun kalacağı düzenlemeler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezona hepimiz hazır bir şekilde gireceğiz ve Antalya’mızın turizm hedefini yakalaması için denizciler olarak elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. 2024’te beklenen turist sayısındaki artışla doğru orantılı olarak denizcilerin devam eden sorunlarının da ön plana çıkacağını düşündüklerini belirten Çetin, “Turizm sektörünün en önemli gelir kaynaklarından olan deniz turizmi paydaşlarının sorunlarının çözümünün 2024 hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Tüm konularla ilgili olarak gerekli mercilerle fikir alışverişlerimiz devam ediyor. Sayın Valimiz Hulusi Şahin de bize her konuda destek oluyor, ona da buradan teşekkür ediyorum. Son olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için yoğun çaba harcadığımızın bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

DTO Antalya Şubesi