Greentech İş Forumu’nda Türkiye-ABD Ticari İlişkileri Görüşüldü

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Türkiye-ABD GreenTech İş Forumu’na katıldı.

TOBB İstanbul Hizmet binasında, ABD Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen İş Forumu’nun açılışında konuşan Tamer Kıran, gelişme gösteren Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerine dikkat Başaran Bayrak, İMEAK DTO Yönetim Kurulu üyeleri Burak Akartaş, Orhan Gülcek, İsmail Görgün ve Barış Türkmen; İMEAK DTO Kocaeli Şube Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, denizcilik sektörü temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler iştirak etti. Törende denizcilik eğitimine katkılarından dolayı Ulaştırma çekti. Forumda ABD Dışişleri Bakanı Kıdemli Danışmanı Büyükelçi David Thorne ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin birer konuşma yaparken, toplantıya ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Fadeh de katıldı. İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran toplantının ardından Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Yardımcısı Quarat ul Aien ile görüştü.

Vira Haber