TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda Denizcilik Sektörü De Ele Alındı

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit 29 Şubat 2024 Perşembe günü TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’na katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fahri Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili bakanlık temsilcileri ile sektör meclis başkanları iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Şura’nın açılışında yaptığı konuşmada, ilgili bakanlıkların ve özel sektör temsilcilerinin bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunda (YOİKK) 57 maddelik bir eylem planı hazırladıklarını ve yarın deklare etmeyi planladıklarını söyledi.

TOBB çatısı altında iş dünyasının nabzını tuttukları tüm buluşmaları, ekonomik yapıyı paydaşlarla birlikte güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini belirten Yılmaz, TOBB'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır benimsediği perspektif doğrultusunda, ekonomi ve ticarete ilişkin reformların mutfağı olarak gördüklerini ifade etti.

Yılmaz, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile 2024- 2028 dönemini kapsayan 12'nci Kalkınma Planı başta olmak üzere yol haritalarını iş dünyasının temsilcileriyle fikir birliği içinde hazırlayıp hayata geçirdiklerini vurguladı. Toplantıda TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Başkanı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit denizcilik sektörüyle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Vira Haber