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  4. Recep Düzgit, TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanlığına Yeniden Seçildi
Recep Düzgit, TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanlığına Yeniden Seçildi

Recep Düzgit, TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Denizcilik Meclisi seçimli toplantısı, 5 Mart 2024 Salı günü, İstanbul’da yapıldı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Denizcilik Meclisi seçimli toplantısı, Meclislerden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran başkanlığında 5 Mart 2024 Salı günü, İstanbul’da yapıldı.

TOBB Plaza’da gerçekleşen toplantıda, TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanlığına Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Meclis Başkan Yardımcılığına Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı yeniden oybirliğiyle seçildiler.

Toplantıda ayrıca sektörün genel değerlendirmesi yapılarak yeni dönemdeki çalışma konuları hakkında istişarelerde bulunuldu.

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Vira Haber 

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