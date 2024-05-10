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Fethiye'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına gitmek için hareket eden 9 çocuk ve 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına gitmek için hareket eden 9 çocuk ve 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Hareket halindeki lastik bot içinde içerisindeki 9 çocuk ve 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Vira Haber 

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