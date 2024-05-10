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Kovada Gölü'nde 600 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Kovada Gölü'nde 600 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 600 metre uzatma ağı ele geçirildi.

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Kovada Gölü'nde yapılan denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanılan 600 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ekipler tarafından ağa el konularak ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.

Vira Haber 

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