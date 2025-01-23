Fethiye’de 25’i Çocuk 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde hareket halindeki lastik bot içinde 25’i çocuk 56 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
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Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 25 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Vira Haber
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Etiketler : Fethiye, Göçmen, Sahil Güvenlik
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