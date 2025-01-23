Fethiye’de 25’i Çocuk 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş, içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 25 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Vira Haber