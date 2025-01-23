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İstanbul'da Kız Kulesi Sise Gömüldü

İstanbul'da Kız Kulesi Sise Gömüldü

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler ve Kız Kulesi sisin içerisinde kayboldu.

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İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafesi azaldı. Üsküdar’da ise Kız Kulesi sise gömüldü. Üsküdar’dan boğazın diğer yakası görünmezken, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiler de sisin içinde kayboldu.

Vira Haber


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