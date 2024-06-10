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Fethiye’de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye’de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde hareket halindeki lastik bot içinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.

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Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından hareket halinde fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) yakalandı.

Vira Haber 

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