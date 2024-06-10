TCG Nusret Gemisi Ayvalık’ta

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi, Cunda Adası’nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gemiyi ziyarete gelen vatandaşlara ve öğrencilere, görevlilerce TCG Nusret Müze Gemisi hakkında bilgi verildi. Gemiyi gezen ziyaretçiler bol bol fotoğraflar çektirdi.

Vira Haber