Fethiye’de 3’ü Çocuk 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 3’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
A+A-
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.