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  3. Fethiye’de 3’ü Çocuk 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Fethiye’de 3’ü Çocuk 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye’de 3’ü Çocuk 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 3’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

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Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı.

Vira Haber


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