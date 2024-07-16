Fethiye'de Caretta Carettalar İlgi Odağı Haline Geldi

Caretta carettalar salı pazarına alışverişe gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Fethiye'de salı pazarı meydanından denize dökülen kanal, hayvan çeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Caretta carettadan balıklara, kuşlardan ördeklere kadar birçok farklı türe ev sahipliği yapan kanal, bugün yaklaşık 10'a yakın caretta carettanın beslenme ve dinlenme noktası haline geldi. Günün belirli saatlerinde kanala gelerek yiyecek arayışına çıkan caretta carettalar, suyun yüzeyinde yüzerken görsel şölen oluşturdu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gözlemlenen bu etkileyici manzara, Fethiye'nin doğal çekiciliğini ve zengin deniz yaşamını bir kez daha ortaya koyuyor. İlçede Salı günleri kurulan semt pazarına gelen yerli ve yabancı turistler ise caretta carettaları gözlemlemek için dakikalarca kanalı seyrediyor.

Vira Haber