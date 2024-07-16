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Dalgıçların Deniz Dibi Temizliği Sırasında Gezi Teknesi Paniği

Dalgıçların Deniz Dibi Temizliği Sırasında Gezi Teknesi Paniği

 Sinop’ta liman içinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptığı sırada limana giren gezi teknesi paniğe yol açtı.

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Olay, Sinop İskelesi liman içinde 11.30 saatlerinde meydana geldi. Sinop Eğitim Programları Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği tarafından yaklaşık 15 dalgıçla liman içinde yapılan su altı temizliği sırasında liman içine giren gezi teknesi panik oluşturdu. Bu sırada Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri tekneye uyarı yaptı. Gezi teknesi park ettikten sonra gerekli idari işlem yapıldı.

Vira Haber 

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