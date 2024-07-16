Mudanya’da Yük Gemisi Karaya Oturdu

Geminin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. İstanbul’dan Bursa’nın Gemlik ilçesine hayvan yemi getiren içerisinde 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi bulunan Panama Bandıralı VOLGO BALT 213 isimli gemi, üçüncü kaptanın uyuması sonucu Mudanya'da karaya oturdu. Geminin olduğu bölgeye polis, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mudanya Zeytinbağı mevkisinde karaya oturan VOLGO BALT 213 isimli gemi için, KEGM-6 botumuz ve balık adamlarımız sevk edilmiş olup, dalış yapılarak hasar tespiti yapılmıştır. Geminin oturduğu yerden kurtarılması için kurtarma planı hazırlıkları ivedilikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber