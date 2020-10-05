Fethiye'de Dalgıçlar Denizin Dibini Temizledi

Karagözler Mahallesi'ndeki iskelede Fethiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ile Fethiye Dalış Kulübü iş birliğinde, deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi.



Ekipteki 3 dalgıç, yaklaşık bir saat süren çalışmada denizden zıpkın, plastik, cam şişe ve demir boru çıkardı.



Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, etkinliğe destek veren dalgıçlara ve kurumlara teşekkür plaketi verdi.



Kabak, belediye olarak bütün yaz boyunca kıyılarda temizlik kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.



Deniz dibi temizliği etkinliğinde de çeşitli atıkların toplandığını anlatan Kabak, "Dikkatli olduğumuz zaman ve çevre koruma bilinciyle yaklaştığımızda Fethiye'de çok daha iyi bir yaşam kalitesi bulacağız. Bu anlamda tüm halkımızdan daha dikkatli olmalarını ve daha çevreci yaklaşmalarını istiyorum." dedi.

Vira Haber