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MSB'den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Paylaşımı

MSB'den 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mavi Vatan nöbetimizde her daim bizlere yoldaşlık eden, yol gösterircesine gemilerimizle birlikte seyir yapan mavi suların efendileri, dünya sizinle güzel." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, askeri gemilerle yol alan yunusların yer aldığı fotoğraflara da yer verildi.

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Vira Haber

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