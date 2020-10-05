Türkiye’nin En Güzel Dalış Noktaları

Türkiye, dünyanın en iyi dalış noktalarına sahip bir ülke. Yerli veya yabancı dalış meraklıları, sualtında yatan tarihi kalıntıları, batıkları ve renkli sualtı yaşamını görmek için her yıl Türkiye’yi tercih ediyor. Özellikle Kaş, Bodrum, Fethiye, Ayvalık ve Saros en çok rağbet gören dalış noktaları olarak öne çıkıyor. Bu noktalar, dalış için yaz, kış uygun olan su sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Türkiye, aynı zamanda yüzlerce dalış merkezi ve deneyimli eğitmenleriyle son yıllarda dünyanın önemli dalış merkezi haline geldi.

2020 yılı Covid-19 nedeniyle her ne kadar bizler için karmaşık ve bunaltıcı geçse de 2021 yılı için plan yapma zamanı. Sualtında bizi gizemli bir dünya bekliyor. Peki dalış meraklıları nereleri tercih etmeli? İşte cevapları…

BODRUM / BÜYÜK RESİF

Bodrum merkeze 20 dakikalık uzaklıkta bulunan Büyük Resif, 35 metrelik zemini, 7 metrelik zirvesi ile adeta bir dağı simgeliyor. Büyük Resif, bu özelliğiyle deniz canlılarının en çok görüldüğü yer olarak biliniyor. Büyük Resif, profesyoneller kadar dalışa yeni başlayanlar için de oldukça uygun. Büyük Resif’in sığ noktalarında karagöz, ahtapot, iskorpit görebilirsiniz. 20 metre sonrasında derinliklere indikçe ise müren, sinarit, lahos, orfoz size eşlik ediyor. Büyük Resif’e dalış esnasında duvar boyunca sünger oluşumlarını da inceleyebilirsiniz. Dalış sırasında arada sırada su üzerine bakmayı unutmayın. Belki de baraküda sürüleri size bir sürpriz yapar.

HATAY/ SAMANDAĞ/ KEL DAĞI

Türkiye’nin (hatta Doğu Akdeniz’in) Kızıldeniz’i olarak bilinen Samandağ, adını yeterince duyuramamış olsa da, sualtı zenginliği açısından Türkiye’de 1 numaraya yerleşmiş konumdadır. Sualtı zenginliğine ek olarak dünyanın en uzun 10.plajı olan Samandağ Süveyş kanalına olan yakınlığından ötürü göçmen balıkların en çok görüldüğü yerlerden de biridir. Türkiye’de sualtı çeşitliliğinin en çok görüldüğü bu bölgeye gelmek ve kendi gözleriyle köpek balığı, manta gibi canlıları görmek isteyenlerin kesinlikle bu dalış rotası.

FETHİYE/ AFKULE

Fethiye’nin en gözde dalış noktalarından biri Afkule’dir! Yine ileri seviye dalgıçlar için uygun olan bu dalış noktasında bizi muhteşem bir mağara karşılar. Mağaranın dibi 27 metredir ve dibe indikçe karşımıza farklı türlerde mercanlar çıkar. Mağaranın hemen yanındaki “Türk Hamamı”nda derinlik 10 metredir. Fethiye’de su sıcaklığı en düşük 18 derece olduğu için yine yaz kış dalışa uygun bölgelerden biridir. Dalış kadar sualtı fotoğrafçılığını sevenler için Fethiye’de yanlarında sualtı kameralarını bulundurmalarını öneririm zira sualtı fotoğrafları çekmek için muazzam yerlerden biri.

ÇANAKKALE / SAROS / LUNDY BATIĞI

Türkiye’nin en önemli dalış noktalarından Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi, bir kısmı 1. Dünya Savaşı’nda bir kısmı da kazalar nedeniyle gerçekleşen onlarca batığa ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar hiç batık deneyimin olmadıysa başlangıç için Lundy Batığı güzel bir seçenek olabilir. Batıkların bazıları çeşitli çevresel etkiler ve şiddetli akıntılar nedeniyle tahrip olmuş. Lundy ise kendini korumayı başarmış 1908 yapımı 188 tonluk bir batık. Çevresinde çeşitli cephaneler görebileceğin batık için 28 metre dalmanız gerekiyor. Büyüleyici fotoğraflar yakalamana olanak tanıyan Lundy Batığı, zaman içinde pek çok canlının yuvası olmuş.

İSTANBUL / SİVRİADA

“İstanbul’da dalış yeri var mı?” sorularına Sivriada diye cevap veriyoruz ve ekliyoruz: burada akıntı fazla olmadığı için birbirinden güze fotoğraflar çekebilirsin! Marmara Denizi’nde dalış yapılabildiğini daha önce duymayan çok kişi olduğuna da eminiz. Maalesef kirlilikten dolayı azalan canlı yapısı nedeniyle pek çok dalgıç tarafından tercih edilmeyebilir; fakat Sivriada akıntının düşük olması, İstanbul’a yakınlığı ve yıllık dalış sayısı ile Türkiye’nin en popüler dalış bölgeleri arasında bulunuyor.

AYVALIK / İLYOSTA

İstanbul’a yakın dalış noktaları arasında sayılan Ayvalık’ta su altı fotoğrafçılarının en sevdiği yerlerden birine geldi sıra: İlyosta. Ayvalık’ın en popüler dalış yerleri arasında bulunan Melina’nın yanı sıra İlyosta bu konuda bir cevher konumunda. Hem yeni başlayanlar hem de ileri seviyedeki dalgıçlar için ideal olan Büyük İlyosta, birçok balık türünün yanında balık, böcek, müren ve deniz tavşanı gibi canlılara ev sahipliği yapıyor.

ÇEŞME / FENER ADASI

Deniz altının sahip olduğu tüm güzelliklere bir de Çeşme’den göz atmak istersen, Ildırı Köyü’nden başlayıp Fener Adası’na uzanan keyifli bir dalış serüvenine ortak olabilirsin. Metrelerce derinlikteki fok mağaraları ve mercanlar ile renkli bir atmosfer sunan Fener Adası, Türkiye’de dalış için en uygun bölgelerden biri.

Vira Haber