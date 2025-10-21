Türk P&I Sigorta’dan Çevre Dostu Yelkenlilere “Sürdürülebilirlik İndirimi”

Bu bilinçle hareket eden Türk P&I Sigorta, müşterilerine iklim değişikliği ve çevresel riskler konusunda destek sağlamak amacıyla sürdürülebilir sigorta ürünleri ve hizmetleri geliştirmekte; denizcilik sektöründe çevreye duyarlı çözümler sunmaktadır.

Bu kapsamda, yat sigorta poliçelerinde çevre dostu yelkenli teknelere özel “Yeşil Poliçe” kapsamında % 7,5 oranında Sürdürülebilirlik İndirimi uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu yeni uygulama ile karbon salımını minimumda tutan, fosil yakıt tüketimi düşük olan ve çevreye daha az zarar veren teknelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

“Yeşil Poliçe” sayesinde, çevreye duyarlı teknelere sahip müşteriler hem mali avantaj elde etmekte hem de denizcilik sektöründe yeşil dönüşümün bir parçası olma fırsatını yakalamaktadır.

Türk P&I Sigorta A.Ş., bu uygulama ile yalnızca riskleri güvence altına almakla kalmayıp, aynı zamanda denizcilik sektöründe çevresel sorumluluğu teşvik eden öncü bir rol üstlenmektedir.

Türk P&I Sigorta, sürdürülebilir sigortacılık anlayışıyla geleceğe yönelik çevre dostu adımlar atmaya ve denizlerimizin korunmasına katkı sağlamaya devam edecektir.