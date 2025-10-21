Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı’nda Doğuş Marine’den Türkiye Prömiyeri

Türkiye distribütörlüğünü yürüttüğü Novamarine ve Riviera markalarının öne çıkan modellerini sergileyen şirket, güçlü performans ile üst düzey konforu bir araya getiren yenilikçi tekneleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Marka, fuarda Riviera 4300 Sports Express modelinin de Türkiye prömiyerini gerçekleştiriyor.

Sektörün en büyük STK’larından YATED’in desteğiyle, YATED Fuarcılık ve ED Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Bosphorus Boat Show Deniz Fuarı, bu yıl yine denizcilik dünyasının buluşma noktası olacak. Türkiye’nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük ve önemli fuarlarından biri olma özelliğini taşıyan etkinlik, 25 Ekim – 2 Kasım 2025 tarihleri arasında Ataköy Marina’da gerçekleşiyor. Doğuş Marine de fuarda sergileyeceği seçkin modelleriyle ziyaretçilere hem performans hem de konfor odaklı yenilikçi çözümler sunmaya hazırlanıyor.

30 yılı aşan deneyimle denizlerde

Doğuş Otomotiv’in denizcilik sektöründeki markası Doğuş Marine, satış, satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanındaki uzmanlığıyla sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Otomotivdeki 30 yılı aşkın tecrübesini denizcilik dünyasına taşıyan şirket, güçlü kurumsal yapısı ve geniş hizmet ağıyla güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Motor yatlar ve yelkenliler için refit proje yönetimi, periyodik bakım, mekanik/elektrik/elektronik onarım, yedek parça ve aksesuar satışı ile ikinci el tekne alım-satımı hizmetlerini sunan Doğuş Marine, müşteri odaklı yaklaşımıyla ayrıcalıklı bir hizmet deneyimi yaşatıyor.

Novamarine RH 1000: Fonksiyonellik ve Şıklık

Doğuş Marine’in fuarda sergileyeceği ürünlerden ilki, İtalyan RIB markası Novamarine’in en dikkat çeken modellerinden RH 1000. Fonksiyonel güverte düzeni ve güçlü performansıyla öne çıkan bu model, hem deneyimli kullanıcılar için dinamik bir sürüş keyfi sunuyor hem de az deneyimli kişiler için kolay manevra imkânı sağlıyor. Kompakt boyutları, geniş oturma alanları ve Novamarine’e özgü zarif tasarım dili sayesinde, RH 1000 hem seyir hem de dinlenme için ideal bir seçenek olarak fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Novamarine Black Shiver 120: Güç ve Konfor

Adrenalin tutkunları için geliştirilen Novamarine Black Shiver 120 (BS 120), güçlü motor seçenekleri ve dengeli karina yapısıyla denizde rakipsiz bir deneyim sunuyor. Sportif çizgilerle desteklenen dış tasarımı, geniş oturma alanları ve şezlong düzeniyle birleşerek konforu artırıyor. Askeri kullanım için de tercih edilen gövde yapısı sayesinde zorlu deniz koşullarında dahi yüksek stabilite sağlarken, geniş yaşam ve güneşlenme alanlarıyla hem yüksek performanslı sürüşler hem de uzun süreli geziler için ideal bir seçenek oluşturuyor. BS 120, performans ve konforu bir arada sunarak fuarda Novamarine’in dinamizmini temsil ediyor.

Novamarine Black Shiver 140: Lüks ve Güç

Novamarine Black Shiver 140 (BS 140), serinin amiral gemisi olarak özgüvenli duruşu, geniş boyutları ve lüks detaylarıyla fuarın en göz alıcı modellerinden biri olacak. Geniş şezlong alanları ve şeffaf tavanıyla deniz ve gökyüzü arasında benzersiz bir bağ kurarken, ferah iç mekân tasarımı uzun seyirlerde konforu ön plana çıkarıyor. Sofistike dış görünüşü ve performansıyla BS 140, ziyaretçilere hem denizde yüksek performans hem de lüks bir yaşam tarzını bir arada sunuyor ve Novamarine markasının premium vizyonunu en iyi şekilde temsil ediyor.

Riviera 4300 Sports Express: Zarif ve Çok Yönlü tekne Türkiye’de ilk kez sergileniyor

Doğuş Marine’in fuarda Türkiye prömiyerini yapacağı Riviera 4300 Sports Express, zarif çizgileri, ergonomik güverte düzeni ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Açık planlı “sea deck / sports deck / sun deck” düzeni sayesinde hem günlük gezilerde hem de kısa konaklamalarda konforlu bir deneyim sunan bu motor yat, sporcu ruhunu şıklıkla buluşturuyor. Modern iç mekân detayları ve açık denizlerde sağladığı stabilitesiyle Riviera 4300, denizde ayrıcalıklı bir yaşam tarzı arayanlar için fuarın en dikkat çekici teknelerinden biri olmaya aday.