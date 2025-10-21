Şiddetli Yağışla Kahverengiye Dönen Akdeniz’de Kıyı Kütüklerle Kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da geçtiğimiz gün gece saatlerinde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış nedeniyle ilçe genelinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, derelerde debinin yükselmesi sonucu bazı bölgelerde sel meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle Akdeniz’in Payas kıyılarında sahil kütüklerle kaplanırken denizin rengi kahverengiye döndü. Sabah erken saatlerinde bölgeye giden vatandaşlar, kıyıya yığılan kütükleri topladılar. Öte yandan, sel sularının denize karışmasıyla oluşan manzara dron ile görüntülendi.

Denizden vuran kütükleri toplayan 50 yaşındaki Osman Yücel, bu durumun son yıllarda görülmediğini belirterek, "Bu kış bu şekilde, tahminimce on yıldır olmuyordu. Bu sene bayağı sert geçti. Her yıl sel aldı götürdü. Gördüğünüz gibi Payas’taki vatandaşlar, özellikle kıyıda ve gecekondularda oturanlar bu şekilde denizden faydalanıyor. Odunlarını çıkartıyorlar. Burada var, Çayboğa tarafında da var. Bu birkaç gün daha devam eder, kıyıya vurdukça toplarlar. Odunların denize karışan çamurlu sulardan geldiğini ifade ederek, "Bunlar da yukarıda Çaybazı dediğimiz çaydan akan çamurlu sudan kaynaklanıyor. Yaklaşık iki mil kadar sürükleniyor. Bu da gerçekten garip bir olay. Kış ne kadar kötü geçse de bir yandan vatandaşa katkı sağlıyor. Denizin faydaları diyelim; bir yandan zararı, bir yandan da faydası oluyor. Vatandaş kış yakacağını çıkartıyor" şeklinde konuştu.

Vira Haber