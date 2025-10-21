İstanbul19 °C

  3. Akdeniz'de Oluşan Hortum Kameraya Yansıdı
Hatay'da Akdeniz'in Samandağ açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sabah saatlerinde Akdeniz'in Samandağ kıyılarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.

