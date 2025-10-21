Kurbağa Adamlar ve Deniz Polisi Van Gölü’nde Kaçakçılara Göz Açtırmıyor

Boğulma olaylarında cansız beden çıkarma, suç aletlerinin su altında bulunması ve doğal afetlerde görev alan ekipler, ayrıca devlet büyüklerinin korunması görevlerinde de menfez ve köprülerde görev alıyorlar. Savunma Sanayi Başkanlığının projesi kapsamında üretilen yerli kontrol botlarını kullanan polisler, Türkiye'nin en büyük iç suyu olan Van Gölü'nde güvenliği sağlamaya çalışıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde görevlerini yürüten kurbağa adamlar, Bitlis başta olmak üzere 5 ilde görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri ve dalgıç timi, gölün farklı noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tatvan ve Ahlat sahil hattında yapılan kontrollerde, göl üzerinden yasa dışı malzeme ve ürün taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kurbağa adamlar, kıyı bölgelerinde ve su altında yaptıkları aramalarda şüpheli paketleri incelerken, deniz polisi ekipleri de botlarla göl trafiğini denetliyor.

Kurbağa adamlar Rus şilebine daldı

Van Gölü'nde çeşitli görevlerde bulunan kurbağa adamlar, zaman zaman da eğitim dalışları gerçekleştiriyor. Her zaman göreve hazır olmak için eğitimlerini sürdüren ekipler, 1900'lü yıllarda Van Gölü üzerinde hayvan ve yük taşımacılığında kullanılan ve Tatvan sınırlarında batan tekneye de dalış gerçekleştirdi. Reşadiye köyü yakınlarında battığı belirlenen ‘Akdamar' isimli tekneye dalış gerçekleştiren kurbağa adamlar, batıktan görüntüler alarak, Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Şube Müdürü Başkomiser Agah Aydın, "Müdürlük olarak Bitlis, Siirt, Şırnak, Muş ve Batman illeri olmak üzere toplam 5 ilden sorumluyuz. Kurbağa adamlar olarak başlıca görevlerimiz; doğal afetlerde etkin bir şekilde görev almak, boğulma olaylarında cansız beden çıkarmak, adli olaylarda kullanılan suç aletlerinin su altında gerekli olay yeri çalışması yapıldıktan sonra su hattına çıkarılması, ayrıca devlet büyükleri koruma görevlerinde köprü, menfez ve gemi karinalarında arama çalışmaları yapmaktadır. Bugün 1900'lü yıllarda Ruslar tarafından yapılan ve yük taşımacılığında kullanılan 1958 yılında battığı düşünülen Van Gölü'nün Reşadiye bölgesinde bulunan yaklaşık 15 metre derinlikte 40 metre uzunluğunda olan Akdamar adlı tekneye eğitim dalışı gerçekleştireceğiz. Zorlu görev şartlarına hazır olmak adına düzenli olarak spor faaliyetleri ve eğitim çalışmaları yapmaktayız. Van Gölü'ne yaptığımız eğitim dalışlarında inci kefallerinin korunmasına yönelik bulduğumuz ağları temizlemekteyiz" diye konuştu.

Vira Haber