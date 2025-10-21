Karadeniz Ereğli’de Balıkçılık Denetimlerinde 153 Tekneye E-Seyir Onayı Verildi

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozhane Balıkçı Barınağı’nda 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen su ürünleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 153 tekneye e-seyir onayı verildi; barınakta toplam 1.073 ton hamsi karaya çıkarıldı.

Müdürlük, dönem boyunca 140 gemi, ürün ve nakil vasıtasında gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi. Denetimlerin sezon boyunca KDZ. Ereğli ağırlıklı olmak üzere kent genelinde süreceği belirtildi.

Vira Haber