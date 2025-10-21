Bodrum'a 2 Gemi ile 2 Bin 64 Yolcu Geldi

Bahamalar bayraklı 264 metre boyundaki Marella Discovery 2 sabah saatlerinde Girit Adası’ndan Bodrum’a geldi. Akşam saatlerinde Alanya Limanı’na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere toplam 1786 yolcu ile 727 personel bulunuyor. İlçeye gelen diğer yolcu gemisi ise Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend. Kuşadası Limanı'ndan Bodrum’a gelen gemi, gece saatlerinde Yunanistan’ın Patmos Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 278 yolcu ile 203 personel bulunuyor.

Vira Haber