37. The Bodrum Cup, Yalıkavak Marina'dan start aldı

Yelkenlerle dolan marinada rüzgârın yön verdiği Privia Black Etabı, görsel bir şölene sahne oldu. 37. yılın ilk startı, yüzlerce yelkencinin ve izleyicinin coşkusuyla verildi.

Start öncesinde The Bodrum Cup'a uzun yıllar emek veren ve geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Necati Zincirkıran ile hayatını kaybeden tüm denizciler anısına denize çelenk bırakıldı. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Milas Kaymakamı Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muttaş Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İlhami Özden, Sahil Güvenlik Komutanı Raşit Gödelek, Bodrum Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, Denizciler Derneği Başkanı Tuna Altunkaya, İş Bankası Özel Bankacılık Birim Müdürü Tuğba Sazak, Cactus Otel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nurçe Erben, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve Onursal Başkan Erman Aras katıldı.

12 millik Yalıkavak parkurunda nefes kesen mücadele

37'nci yılın ilk etabı olan Privia Black yarışında yelkenciler, 12 millik Yalıkavak-Yalıkavak parkurunda kıyasıya rekabet etti. Sabahın erken saatlerinde verilen startla birlikte ekipler, "Nesillerce" mottosuyla yelken açarak Bodrum'un mavi sularında unutulmaz bir mücadeleye imza attı.

Denizdeki yarış kadar, marinadaki atmosfer de renkliydi. Yalıkavak Marina'dan başlayan etapta ekipler, hem kıyı seyri becerilerini hem de stratejik manevra yeteneklerini sergileyerek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Süleyman Uysal: "1350 yarışçı deniz üzerinde"

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Çok heyecanlıyız, bu sene ciddi bir katılım var. 65 yarışçı yatımız, 40 komite yatımız olmak üzere 110 unsurla deniz üzerindeyiz. Şu anda yaklaşık 1350 yarışçımız deniz üzerinde. Birkaç gün içerisinde bazı ekipler değişecek, dolayısıyla sayının artacağını düşünüyoruz. Şu anda Hollanda başta olmak üzere Almanya ikinci sırada; en çok katılımcımız oradan var. Her sene bu rakam artmaya başladı. Bu çok mutluluk verici. Pandemiden sonra biraz sorunlar yaşamıştık yabancı misafirlerimizle ama onların geri geldiğini görmek çok güzel. Diğer yandan da Türkiye'den tekne kiralayan yabancılarımız var. Bizim de hedefimiz, seneye oldukça fazla Türkiye'de bulunan yatın kiralanarak Bodrum Cup deneyimini tüm dünyadan insanların deneyimlemesi için çabalıyor olacağız. Havaya göre değişecek ama bugünkü etabımız 12 millik bir etap olacak. Ardından 15, 20 ve tekrar 12 mil olacak etaplarımız var. Toplamda 120 mil gibi bir yol yapmayı düşünüyoruz" dedi.

İdris Akbıyık: "Hedefimiz Muğla'da turizmi 12 aya yaymak"

Turizmin 12 aya yayılması konusunda The Bodrum Cup'ın önemine dikkat çeken Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yarışların Bodrum'a büyük bir heyecan kattığını belirterek, "Bizim hedefimiz zaten Muğla'da turizmi 12 aya yaymak. Turizmin 12 aya yayılması anlamında The Bodrum Cup önemli" diye konuştu.

Tamer Mandalinci: "Denizden ekmek sağlayan herkesin yanındayız"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise, "Sporcularımız yelkenlerini hem rekabet için hem dostluk için hem de Ege'nin o birleştirici gücü için açacaklar. Bodrum olarak buna ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bodrum Belediyesi olarak denizcinin, yelkencinin, denizden ekmek sağlayan herkesin yanındayız" dedi.

Yalıkavak'tan Bodrum'a uzanan rota

Kampana töreninin ardından startı verilen Maximiles Black 37. The Bodrum Cup, 20-25 Ekim tarihleri arasında şu etaplarda gerçekleştirilecek:

21 Ekim Salı Yalıkavak - Yalıkavak (12 mil)

22 Ekim Çarşamba Yalıkavak - İasos (14 mil)

23 Ekim Perşembe İasos - Yalıkavak (14 mil)

24 Ekim Cuma Yalıkavak - Bodrum (20 mil)

25 Ekim Cumartesi Bodrum - Bodrum (15 mil)

Yarışlar, 25 Ekim Cumartesi günü Ağanlar Tersanesi'nde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Vira Haber