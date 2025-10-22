39 Km Mesafeyi 14 Saatte Yüzerek Türkiye Birincisi Oldu

5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde tamamlandı. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde başlayan maratonda 3 bireysel sporcu yarıştı. Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik etti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona eren 39 kilometrelik maratonu 21 yaşındaki Elif Berke, 14 saat 5 dakika 33 saniye ve 13 salisede tamamladı. Diğer sporcular ise maratonu bitiremedi.



Protokol ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı

39 kilometrelik parkuru tek başına tamamlamayı başaran yüzme sporcusu Elif Berke, deniz şartlarının kendisine zorladığını belirterek, "Bu ultra maraton, ülkemizde yapılan tek ultra maraton. Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü öncülünde düzenlenen bir organizasyon. Bu yıl bu maratonun 5'incisi düzenlendi. Bu maratonda Hatay İskenderun Körfezini yüzdük. Adana Yumurtalık'tan Hatay İskenderun'a 39 kilometrelik mesafeyi 14 saat 5 dakikada tamamladım. Yarış sabah 04.00'de başladım yüzmeye, akşam 18.00'yı geçmişti parkuru bitirdiğimde. Deniz koşulları çok zorluydu. Bu yıldan öncesinde düzenlenen 4 maraton da deniz bu kadar zorlayıcı değildi. Denizde hiç dalga yoktu. Bu yıl şansımıza 3-4 metreyi bulan dalgalar vardı. Bu durumda beni çok zorladı. Normal planladığımız deniz şartlarında 11 saat sürecek olan mesafeyi 14 saate tamamlaya bildim" şeklinde konuştu.



Dinlenmek için bir yerle temas etmek yasak

Kaybettiği enerjiyi geri kazanmak için her yarım saate sıvı gıda takviyesi aldığını söyleyen Elif Berke, "Yüzerken her yarım saate bir sadece sıvı olarak besleniyorum. Antrenörüm benim beslenme sıvımı her yarım saate bir hazırlayarak bana atıyor ben hiç durmadan bir yere temas etmeden içip tekrar yoluma devam ediyorum. Durduğumuzda bir yerle temas ettiğimizde diskalifiye oluyoruz" dedi.



"Ülkemizde yüzme sporları gereken değeri görmüyor"

Türkiye'yi dünyada temsil etmek istediğini ifade eden Elif Berke, sponsor bulmakta zorlandığını dile getirerek, "Bu tür sporlar ülkemizde daha yeni yeni kabul görmeye başladı. Ama Denizli'de şehrimizde değer görmüyor. Diğer önde gelen sporların her zaman arka planında kalıyor. Yurt dışında yapılan diğer parkurlara da katılmak istiyorum. Ama bu durum bir maliyet gerektiriyor. Bu maliyetleri karşılaya bilmem içinde sponsor bulmam gerekiyor. Ama kimse gereken değeri vermediği için sponsor bulmamda zorlaşıyor. İlk hayalim Manş kanalını geçmek. Sonrasında Oceans Seven Maratonu'na ve Triple Crown maratonlarına katılmak isterim. Ama bunları yapabilmem içinde maliyetleri karşılamak amacıyla sponsorlar bulmayım" cümlelerine yer verdi.



"Haftada 6 gün antrenman yapıyorum"

39 kilometrelik mesafeyi sadece kendisinin tamamlamasında 6 gün sabah akşam yaptığı antrenmanların karşılığını aldığını aktaran Elif Berke, "Haftanın 6 günü antrenman yapıyorum Pazartesi günü hariç her gün sabah akşam şeklinde havuzda ve karada antrenman yapıyorum. Antrenmanda sadece havuzda çalışmak yeterli olmuyor. Kondisyon için kara antrenmanlarını da yapmam gerekiyor" diye konuştu.



"Türk kızlarına imkan tanındığında başaramayacağı hiçbir şey yok"

Her gencin mutlaka bir spor dalını yapması gerektiğini belirten Elif Berke, "Türk kızlarına imkan tanındığında birçok şeyi başarabileceğine inanıyorum. Ama bazı sporlar destek bulamıyor. Aslında her spor dalına ilgi duyulmalı. Her genç bireysel olarak bir sporla uğraşmasını isterim. Sporda ülkemizi ön plana çıkartıp bir çok dalda başarılar elde edilmesini gönülden isterim" değerlendirmesinde bulundu.



"En büyük destekçim ailem"

Başarılı sporcu, 8 yaşından başladığı yüzme sporunda en büyük destekçisi ailesinin olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bu başarıların en büyük destekçisi ailem. Onlar olmasa bu başarıları gelemezdim. Küçük yaşlardan itibaren beni spora yönlendirdiler. Sabah, akşam, yağmur, çamur demeden antrenmanlara bıraktılar aldılar. Hala daha benim peşimdeler ve aynı ilgiyle destek olmaya devam ediyorlar. Haklarını ödeyemem" ifadelerini kullandı.

Vira Haber